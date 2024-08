INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PASSA A ACEITAR CERTIDÕES ELETRÔNICAS EMITIDAS POR CARTÓRIOS PARA EMISSÃO DA CIN

Com o objetivo de facilitar o acesso à Carteira de Identidade Nacional (CIN) aos cidadãos sergipanos, o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) passa a aceitar certidões geradas por cartórios de forma eletrônica. O documento em formato digital e com os elementos de segurança atestados pelos cartórios passou a ser aceito nesta segunda-feira, 5. Além dessa documentação, a emissão da CIN demanda o CPF regularizado, já que é o novo número de identificação do cidadão brasileiro.

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, o cidadão que não possui o documento físico pode comparecer à sede do Instituto de Identificação. “Todos os dias úteis, das 7h às 12h, respeitando a nossa capacidade de atendimento. Caso não haja disponibilidade, o cidadão será agendado para o dia útil subsequente”, explicou.

Essas certidões digitais geralmente são emitidas em casos de urgência, conforme detalhou Jenilson Gomes. “Geralmente são documentos emitidos em outros estados e até que o documento chegue de forma física, pode demorar alguns dias ou semanas. Então, para otimizar o atendimento, o cidadão pode comparecer à sede do IIWSG”, acrescentou.

Nesse primeiro momento, o atendimento para cidadãos que possuem apenas a certidão digital está sendo feito apenas na sede do Instituto de Identificação. “Mas, em breve, esse serviço será expandido para as nossas mais de 70 unidades em todo o estado de Sergipe”, complementou Jenilson Gomes.

No entanto, Jenilson Gomes explicou que o documento de registro civil – certidão de nascimento ou de casamento – aceito no formato digital são aqueles gerados pelo cartório de forma eletrônica, com todos os elementos de segurança. “Não estamos falando da certidão digitalizada, mas sim da certidão eletrônica emitida pelo cartório”, distinguiu.

O diretor do Instituto de Identificação lembrou ainda que o cidadão que não possui a versão física do CPF também pode comparecer com o documento em formato digital para a solicitação da CIN. “Garantimos o atendimento, uma vez que, na sede, o documento será analisado e validado”, ressaltou.

Instituto de Identificação

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) está localizado na rua Porto da Folho, nº 345. no bairro Getúlio Vargas, na região central de Aracaju. As orientações acerca da emissão da CIN em Sergipe, assim como endereços dos demais postos de atendimento, horários de funcionamento e endereços, podem ser consultados no site da Secretaria da Segurança Pública (SSP) – https://www.ssp.se.gov.br/Servicos/InstitutoIdentificacao .

Fonte e foto SSP