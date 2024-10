Instituto de Identificação passa a emitir a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado

Como forma de reconhecer os serviços prestados pelos servidores da Polícia Civil de Sergipe que não estão mais na ativa, o Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) passou a emitir a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado. A emissão do documento atende a uma solicitação do Governo do Estado, tendo sido viabilizada pelo IIWSG em parceria com a Diretoria de Tecnologia da Informação da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

De acordo com o diretor do IIWSG, Jenilson Gomes, cumprindo uma determinação do Governo do Estado, o Instituto de Identificação passou a emitir a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado de Sergipe. “O governador Fábio Mitidieri se comprometeu em emitir pela primeira vez a carteira funcional do policial civil aposentado”, contextualizou.

Para a emissão do documento, o IIWGS estabeleceu uma nova parceria com a DTI da SSP para viabilizar o processo. “Então, foi um esforço de mudar todo o sistema de emissão das carteiras funcionais para podermos atender a essa demanda. Foi um esforço combinado entre a DTI e o Instituto de Identificação”, salientou Jenilson Gomes.

Conforme Cátia Emanuelli, assessora técnica da Delegacia-Geral da Polícia Civil, a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado representa a conclusão de uma luta da categoria. “Em portaria do Ministério da Justiça de Segurança Pública (MJSP), foi dada a oportunidade de ter esse documento”, evidenciou.

Com a garantia do porte de arma para o policial civil aposentado também assegurado pelo MJSP, a Carteira Funcional vem como um documento que reforça a identificação de integrante da segurança pública. “Além de ser o reconhecimento aos policiais civis que se dedicaram ao combate à criminalidade”, acrescentou Cátia Emanuelli.

Reconhecimento ao profissional

O documento representa uma demonstração do reconhecimento da atuação do servidor policial civil aposentado em Sergipe, assim como evidenciou Jenilson Gomes. “É o reconhecimento desses profissionais que deram boa parte de sua vida à Polícia Civil. Nada mais legítimo e justo, o estado reconhecer e entregar a carteira funcional”, ressaltou.

Anteriormente, quando o policial civil ia para a aposentadoria, a Carteira Funcional era recolhida. Agora, a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado chega como um reconhecimento à dedicação do servidor. “O policial civil se aposenta, mas não deixa mais de se apresentar como policial civil”, destacou Jenilson Gomes.

Para o escrivão aposentado, Valdson Rodrigues, a chegada da Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado foi uma grata surpresa proporcionada pelo Governo do Estado. “Hoje, estamos sendo reconhecidos pela visão muito boa do governador e do secretário da Segurança Pública”, ressaltou.

Além de ressaltar o reconhecimento da carreira de policial civil, Valdson Rodrigues também enfatizou a celeridade do processo de emissão do documento no IIWSG. “Foi rápido. Em 10 minutos eu já estava liberado. E é um reconhecimento aos 40 anos de trabalho. Antes não tínhamos como comprovar e agora estamos documentados”, evidenciou.

Solicitação da Carteira do Policial Civil Aposentado

Para solicitar a Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado, o servidor precisa cumprir alguns pré-requisitos, assim como especificou Jenilson Gomes. “Existe um ofício de encaminhamento assinado pelo delegado-geral. Ao receber esse documento, o servidor vai ao IIWSG munido de duas fotos 3×4”, explicou.

Além do ofício e das duas fotos 3×4, o servidor precisa também levar comprovante de residência e documento oficial com foto, assim como também seguir o padrão de vestimenta deliberado para emissão da Carteira Funcional do Policial Civil Aposentado. “Os homens, de terno. Já para as mulheres, roupa social”, acrescentou Jenilson Gomes.

O atendimento acontece todos os dias úteis, das 7h às 13h, na sede do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), que fica localizado na rua Porto da Folha, 345, bairro Getúlio Vargas. “E o servidor policial civil aposentado terá o seu atendimento garantido”, concluiu Jenilson Gomes, diretor do IIWSG.

Fonte e foto SSP