IIWSG REALIZA ÚLTIMO DIA DO ATENDIMENTO EXCLUSIVO PARA ALUNOS DO TERCEIRO ANO QUE FARÃO O ENEM

Esta sexta-feira, 28, é o último dia do planejamento especial de emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) exclusivo para estudantes da 3º série do Ensino Médio que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2024. O atendimento – que não precisa de agendamento – segue até às 16h, na sede do Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG), na rua Porto da Folha, nº 345, bairro Getúlio Vargas, na região central de Aracaju.

A ação do IIWSG teve início no dia 17 de junho e levou em consideração que a carteira de identidade é fundamental para o aluno fazer a prova do Enem. “O IIWGS criou esse esforço para que o candidato esteja preparado para a prova, inclusive com o documento”, destacou o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes.

Para o atendimento, é necessária a comprovação de que o estudante está inscrito para as provas do Enem 2024.

Caso o candidato seja menor de idade, deve comparecer à sede do IIWSG acompanhado de um responsável legal, conforme orientou Jenilson Gomes. “Seja pai, mãe, avó, avô, tio, tia ou um curador ou tutor. Para a emissão da Carteira de Identidade Nacional, é preciso que o candidato também esteja munido do CPF e da certidão de nascimento”, complementou.

Para esse serviço, na sede do Instituto de Identificação, não é preciso agendar o atendimento. Nas outras unidades, o serviço continua de forma ordinária por agendamento. “Para esse serviço, é fundamental ser da 3º série e poder comprovar, com declaração de matrícula e comprovante de inscrição do Enem. O Instituto de Identificação vai atender esses cidadãos sem a necessidade de agendamento”, finalizou Jenilson Gomes.

