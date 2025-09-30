HOMEM INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA DO RIO DE JANEIRO MORRE EM CONFRONTO POLICIAL NO BAIRRO ATALAIA

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o suporte estratégico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), deflagraram uma operação na noite desta segunda-feira (29) para prender Daniel Palma Santos, o “Cinzento”, de 31 anos, que estava com prisão preventiva decretada pela Justiça pelo crime de homicídio qualificado.

A ação ocorreu no bairro Atalaia, em Aracaju. De acordo com o relato policial, no momento da abordagem o suspeito reagiu sacando uma arma de fogo e efetuando disparos. Na troca de tiros, ele foi alvejado, e em seguida encaminhado ao Hospital de Urgências de Sergipe (Huse), onde veio a óbito.

Daniel Palma Santos tinha ligação com o tráfico de drogas, sendo originário do Estado da Bahia e integrante de uma facção criminosa do Rio de Janeiro. Segundo as investigações, ele estava escondido em Aracaju na tentativa de fugir das autoridades baianas. No entanto, mesmo à distância, continuava a comandar a célula do grupo que liderava.

A Polícia Civil de Sergipe ressalta a importância da colaboração da sociedade no combate ao crime, reiterando que a população pode contribuir de forma anônima e segura por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181, garantindo o sigilo ao denunciante.

Com informações da SSP