Integrante de torcida organizada é preso tentando entrar no Batistão com 20 papelotes de cocaína e 1 de maconha

A Polícia Militar, através do Batalhão de Policiamento Turístico – BPTur, prendeu nesta segunda-feira (08), na entrada do Estádio Lourival Batista, em Aracaju, um indivíduo, que possui passagem pelo sistema prisional, pertencente a uma torcida organizada, que tentou entrar para o evento esportivo com 20 papelotes de cocaína e 1 de maconha.

Militares da Força Tática do BPTur realizavam policiamento ostensivo e preventivo pelos arredores do Estádio Lourival Batista, quando avistaram, na entrada entrada do time mandante, um indivíduo, que, ao notar a aproximação policial, tentou despistar os policiais entrando no meio da aglomeração de torcedores.

O indivíduo recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com os entorpecentes, um celular e a quantia de R$ 173,00 (Cento e setenta e três reais) que foram apreendidos, para a Central de Flagrantes,, onde todas as demais medidas legais foram tomadas.

Foto RP

Por Aroaldo Alves