INTERIOR SERGIPANO TERMINA PRIMEIRO SEMESTRE COM UMA REDUÇÃO SUPERIOR A 25% NOS HOMICÍDIOS

O interior de Sergipe registrou uma queda superior a 25% nos homicídios em comparativo entre os primeiros semestres de 2024 e de 2023. Em uma série histórica, a queda desse crime no interior sergipano já perfaz uma série histórica que perfaz 21 anos. Os dados foram mapeados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim) e divulgados em entrevista coletiva na última quinta-feira, 11.

No comparativo entre os primeiros seis meses de 2023 e o mesmo período de 2024, a redução é de 25,2%, já que no ano passado ocorreram 123 homicídios, ante 92 registrados neste ano. Em termos de vidas preservadas, ao menos 31 pessoas deixaram de ser vítimas desse crime contra a vida no interior sergipano.

No tocante à série histórica de 21 anos, a queda nos homicídios foi de 34,3%. No primeiro semestre de 2003 ocorreram 140 homicídios, ante os 92 registrados nos seis primeiros meses de 2024. Em termos percentuais, a diminuição foi de 34,3%. Ao menos 48 pessoas tiveram suas vidas preservadas no período.

Para o tenente-coronel Alysson Cruz, chefe da Assessoria de Comunicação da Polícia Militar, os resultados são reflexo do trabalho integrado entre as forças de segurança pública. “Bem como do trabalho operacional da tropa em todo o território sergipano. É o melhor da tecnologia, estratégia e expertise em segurança pública para oferecer melhor qualidade de vida para toda população sergipana”, ressaltou.

Conforme a coordenadora das delegacias da capital, Rosana Freitas, os investimentos em segurança pública estão estendidos ao interior do estado, o que proporcionou a redução dos homicídios em todo o território sergipano. “As reduções vêm acontecendo a cada ano em uma atuação em conjunto entre as forças de segurança pública, sendo resultado também dos investimentos que têm sido feitos em todo o estado pelo Governo”, reforçou.

Destaque para Itabaiana

Antes tida como uma das mais violentas do estado, o trabalho integrado entre as polícias Civil, Militar e Científica levou Itabaiana ao patamar de uma das cidades mais seguras de Sergipe. Conforme o levantamento da CEACrim, Itabaiana apresentou o menor número de homicídios desde o primeiro semestre de 2016 – ano em que houve alta na incidência de crimes em todo o território sergipano.

Segundo a CEACrim, a queda percentual foi de 86,5%. Enquanto que nos seis primeiros meses de 2016 aconteceram 52 homicídios na cidade serrana, no mesmo período de 2024 ocorreram sete crimes desse tipo penal em Itabaiana. Em termos de vidas preservadas, a retração indica que, pelo menos, 45 pessoas tiveram suas vidas preservadas como resultado das ações de combate à violência na cidade.

