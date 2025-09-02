INTERNO DE 38 ANOS É ENCONTRADO MORTO EM UMA  CELA DO COMPAJAF, NO BAIRRO SANTA MARIA, EM ARACAJU

Um interno do Complexo Penitenciário Antônio Jacinto Filho (Compajaf), de 38 anos, foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (01), em uma cela individual, no Bairro Santa Maria, em Aracaju.

As informações passadas pela Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor (Sejuc) são de que o caso foi registrado por volta das 20h, durante a entrega do lanche noturno.

A Sejuc informou ainda que os agentes ao chamarem pelo interno e não obterem resposta, entraram na cela e encontraram o detento já sem vida.

Equipes de saúde da unidade foram acionadas e confirmaram o óbito.

O Instituto de Criminalística (IC) realizou os procedimentos de perícia e o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) também estiveram no local.

Foto reprodução