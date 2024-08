INVESTIGAÇÃO DA DETUR RESULTA NA PRISÃO DE INVESTIGADO POR CRIMES DE FURTO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA EM ARACAJU

Com a troca de informações entre a Delegacia Especial de Turismo (Detur) e a Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) com a Polícia Militar da Bahia, um homem de 21 anos investigado por furto qualificado e apropriação indébita foi detido em cumprimento a mandado de prisão na cidade de Ilhéus (BA). Na ação policial, também foi encontrado na posse do investigado um veículo com restrição de roubo. A ação policial foi divulgada nesta segunda-feira, 26.

Em maio de 2024, o suspeito alugou um apartamento, localizado próximo à Orla de Atalaia, em Aracaju, através de um aplicativo de alugueis, e subtraiu diversos aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e utensílios domésticos, pertencentes ao proprietário do imóvel. O investigado abandonou o imóvel dois dias antes do fim do período previsto. O proprietário somente percebeu o furto após a fuga do investigado.

No mesmo período, ainda em Aracaju, o suspeito alugou um veículo, através de um site de vendas, para, supostamente, trabalhar como motorista de aplicativo. Entretanto, um dia após receber o veículo, o suspeito viajou para a cidade de Salvador. A viagem foi descoberta pelo proprietário, através do sistema de rastreamento GPS.

As investigações da Detur revelaram que o investigado falsificou documentos e vendeu o veículo para outra pessoa, a qual foi localizada e o devolveu ao proprietário.

As apurações policiais identificaram que o investigado também praticou o mesmo crime pelo menos quatro vezes, nas cidades de Salvador, Itabuna (BA), Itatim (BA), Alagoinhas (BA) e Conceição de Feira (BA).

O investigado possui uma extensa ficha criminal em Sergipe e na Bahia, e já se envolveu na prática de outros crimes, como estelionatos contra hoteis, nos quais se hospedou, na cidade de Salvador. Ele também praticou um “sequestro relâmpago”, com roubo do veículo da vítima, na cidade de Lauro de Freitas (BA). Além disso, participou do latrocínio de um policial militar da Bahia, no qual foi o responsável por efetuar a venda do veículo roubado do PM.

Fonte e foto SSP