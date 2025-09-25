INVESTIGADO POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL EM CARIRA SE APRESENTA À PC

A Polícia Civil informou que o homem investigado por importunação sexual contra uma adolescente em um ônibus de transporte intermunicipal em Carira se apresentou nesta quarta-feira (24) à Delegacia Regional, acompanhado de seu advogado.

O acusado foi indiciado criminalmente pelo crime.

O caso aconteceu na manhã da última segunda-feira (22), quando a vítima relatou ter sido tocada de forma não consentida durante o trajeto do veículo. A família acionou imediatamente a polícia e registrou a ocorrência, dando início à investigação.

Como parte da apuração, foram solicitadas imagens do circuito de segurança do micro-ônibus, que deverão reforçar as provas já coletadas. As imagens do investigado foram divulgadas pela Polícia Civil e, já nesta quarta-feira, ele se apresentou na delegacia.

Em depoimento, o suspeito alegou que não se lembrava do ocorrido, justificando que teria ingerido bebidas alcoólicas antes do fato. Com o indiciamento, o inquérito policial será remetido ao Poder Judiciário.

Fonte SSP