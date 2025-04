Investigado  por latrocínio em Salvador morre em confronto em Socorro

Uma operação conjunta entre as Polícias Civis de Sergipe e da Bahia resultou na localização de um homem investigado por um latrocínio ocorrido no dia 12 de janeiro deste ano, na região da Jaqueira do Carneiro, em Salvador (BA). A ação, intitulada Última Rota, foi realizada nesta quarta-feira (9), no conjunto Albano Franco, em Nossa Senhora do Socorro.

A operação foi coordenada por equipes do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), da Polícia Civil de Sergipe, além do Departamento Especializado de Investigação Criminal (Deic), por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), da Polícia Civil da Bahia.

De acordo com os policiais, o crime ocorreu quando a vítima, uma mulher de 23 anos, trafegava de motocicleta com o namorado e foi atingida por um disparo de arma de fogo no peito, durante uma tentativa de roubo.

O suspeito estava com mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça baiana. No momento do cumprimento da decisão judicial, ele reagiu à abordagem policial e entrou em confronto com as equipes. O investigado foi atingido, socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Durante a ação policial, foi apreendido um revólver calibre .38, municiado com seis cartuchos.

De acordo com as investigações, o outro envolvido no crime foi preso em flagrante no dia 24 de fevereiro deste ano, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte SSP