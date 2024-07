Investigado por liderar facção do tráfico na Bahia morre em confronto

O Centro de Operações Policiais Especiais (Cope/SE), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol/SE) e juntamente a policiais baianos da Força Integrada de Combate do Crime Organizado (Ficco), realizou operação na tarde desta quarta-feira (31), no intuito de cumprir mandado de prisão preventiva contra um homem de 33 anos, conhecido como “Patolino”, pelos crimes de tráfico de drogas e homicídios. A ação policial ocorreu na Grande Aracaju.

No momento da abordagem, o suspeito reagiu, fazendo uso de uma pistola calibre .380 e acabou sendo atingido. Apesar do socorro imediato, o investigado evoluiu a óbito após dar entrada no Hospital de Urgências de Sergipe (Huse).

A arma apreendida com o suspeito foi levada à unidade da Polícia Civil. A ação é fruto do trabalho integrado entre as forças de segurança dos Estados de Sergipe e Bahia, com foco no combate ao crime organizado.

Fonte e foto SSP