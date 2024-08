Investigado por matar um homem a tiros por ciúmes é preso em Aracaju

Policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol), prenderam um homem investigado pelo crime de homicídio qualificado.

A ação policial ocorreu na noite dessa quarta-feira (31), no bairro Aruana, em Aracaju.

De acordo com as investigações, na noite de 22 de fevereiro de 2021, no Conjunto Orlando Dantas, o homem surpreendeu a vítima com diversos disparos de arma de fogo.

O suspeito, que era lutador e professor de Muay Thay, quando fazia uso de bebida alcóolica ou entorpecentes ficava muito agressivo e se envolvia em confusões. Por esta razão, seus amigos se afastaram dele e acabaram se aproximando mais da vítima. Devido a isso, por conta de ciúmes, o homem emboscou a vitima e a matou com disparos de arma de fogo.

O investigado já se encontra custodiado e está à disposição do Poder Judiciário para responder ao processo.