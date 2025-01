Investigado por série de crimes morre em confronto em Itabaiana

Em Itabaiana, na manhã desta quarta-feira, 8, a Polícia Civil deu cumprimento a mandados de busca e apreensão contra um homem investigado por porte ilegal de arma de fogo, receptação de cargas roubadas e comércio ilegal de produtos destinados a fins terapêuticos ou medicinais.

De acordo com os registros, além dos crimes acima mencionaodos, o investigado já havia respondido por tentativa de homicídio qualificado na cidade de Riachuelo. O caso ocorreu após um desentendimento com um vigilante que frequentava sua panificação. Na ocasião, o suspeito foi indiciado por disparar contra a vítima com uma arma de fogo.

Durante as diligências, o investigado foi localizado e reagiu à abordagem policial, sacando uma arma contra os agentes. Em resposta, os policiais revidaram à agressão, atingindo o suspeito. Ele foi imediatamente conduzido ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

Nas buscas realizadas pelos policiais, foram apreendidos a arma de fogo utilizada na ação contra os agentes, além de medicamentos armazenados sem documentação legal e de origem desconhecida.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e solicita que denúncias sobre atividades ilícitas sejam feitas pelo disque-denúncia 181. O sigilo do denunciante será preservado.

Fonte SSP