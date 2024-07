Isadora Sukita é vitima de suposta tentativa de homicídio em Capela

Dois homens se aproximaram de veículo com possível objeto que se assemelha a arma de fogo

A cidade de Capela foi abalada na tarde desta quarta-feira (24) por um grave incidente envolvendo Isadora Sukita, filha do ex-prefeito Manoel Sukita e pré-candidata à prefeitura.

Um vídeo publicado nas redes sociais pelo próprio Manoel Sukita mostra dois homens se aproximando do carro de Isadora, em uma possível tentativa de homicídio.

No vídeo, que circula amplamente nas redes sociais, os dois homens aparecem se aproximando do veículo onde Isadora estava. Embora as imagens sejam de baixa qualidade, é possível identificar um objeto que se assemelha a uma arma de fogo em posse de um dos indivíduos. As circunstâncias exatas do incidente e as motivações dos suspeitos ainda não foram esclarecidas.

Por Panorama Sergipe