ITABAIANA FESTIVAL TERÁ ESQUEMA ESPECIAL DE SEGURANÇA PARA GARANTIR A DIVERSÃO DO PÚBLICO NESTE SÁBADO

O Governo de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê (Funcap), realiza neste sábado, 10, a segunda edição do Itabaiana Festival, com shows gratuitos na Praça Chiara Lubich, no município do agreste sergipano. A programação contará com o DJ Alok como atração principal, além das apresentações de Guilherme Ferri, Liene Show e Antônio o Clone. Para garantir a segurança do público, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) e a Funcap realizaram, nesta quinta-feira, 8, uma reunião de planejamento estratégico operacional no Quartel do Comando Geral. As ações definidas visam garantir a tranquilidade aos sergipanos e turistas que irão aproveitar o evento.

Esta já é a terceira reunião de alinhamento. Na última segunda-feira, 5, foi apresentado o croqui do evento, com detalhes sobre a expectativa de público e acessos. Já na quarta-feira, 7, aconteceu a vistoria do espaço e o reconhecimento das áreas de atuação e capacidade do local para garantir o conforto e a segurança do público. Nesta reunião final, o foco foi a apresentação do plano de operação e do planejamento do policiamento para o comando geral, para a Funcap e para o Comandante-Geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro.

Segundo o tenente-coronel Emerson Sousa, subcomandante do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), as reuniões “são importantes para que as pessoas possam chegar à cidade de Itabaiana, aproveitar o show e se divertir com segurança, sem nenhum tipo de intercorrência”. De acordo com ele, a estrutura do evento foi ajustada para garantir uma capacidade de público mais adequada. “A Polícia Militar elaborou um planejamento para que todos os acessos à cidade de Itabaiana contem com a presença da PM e bloqueios, proporcionando uma sensação de segurança para que todos possam aproveitar o evento, que foi preparado com muito carinho para os foliões”, avaliou ele.

Devido à dimensão do evento, a PMSE vai empregar cerca de 160 policiais militares na segurança do Itabaiana Festival. “Iremos realizar bloqueios em toda a cidade, de modo que todos a acessem passando por viaturas da Polícia Militar, o que vai aumentar a sensação de segurança da população. Teremos patrulhas, viaturas do BPCaatinga, do 3º Batalhão da Polícia Militar e do Grupo de Trânsito Animal, para que todo o público possa se divertir e retornar para casa com uma experiência positiva”, explicou o tenente-coronel Emerson.

Itens proibidos e permitidos

Para a segurança de todos, a Polícia Militar indica que o público não leve objetos perfurocortantes, guarda-chuvas pontiagudos, isopores ou coolers rígidos, além de bebidas em garrafas ou copos de vidro. É permitido levar bolsas térmicas flexíveis, bebidas em recipientes plásticos, copos plásticos ou térmicos.

Foto: Marco Ferro