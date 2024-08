Itaporanga registra queda de 73,9% nos casos de homicídios em 8 ano

Como resultado do trabalho integrado entre as Polícias Civil e Militar, a cidade de Itaporanga D’Ajuda registrou uma queda de 73,9% nos homicídios entre os dados consolidados de 2015 e de 2023. A tendência de queda segue em 2024, já que, neste ano, um homicídio aconteceu na cidade, que fica no entorno da Grande Aracaju. Os dados, divulgados nessa terça-feira, 20, integram o levantamento feito pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal da SSP (CEACrim).

Conforme o levantamento da CEACrim, no tocante aos homicídios, enquanto que durante todo o ano de 2015 aconteceram 23 homicídios, em 2023 ocorreram seis casos. O mapeamento feito pela CEACrim da SSP também identificou que a tendência de queda seguiu nos anos seguintes: 2016 (20 homicídios); 2017 (14); 2018 (16); 2019 (10); 2020 (sete); 2021 (seis) e 2022 (sete).

Além da redução nos homicídios, a CEACrim também identificou queda em torno de 80% na incidência de roubos na cidade de Itaporanga D’Ajuda. Conforme o levantamento, enquanto no ano de 2022 ocorreram 121 roubos, no ano seguinte aconteceram 79 casos. Já em 2024, até o fim do mês de julho, o mapeamento da CEACrim identificou 16 casos de roubos em Itaporanga D’Ajuda.

Já quando o recorte se refere a roubo de motocicletas, o levantamento identificou que Itaporanga D’Ajuda não registrou nenhum caso desse tipo penal até o momento durante este ano. O fato modifica o cenário anterior, em que diversas ocorrências desse crime eram registradas em Itaporanga D’Ajuda, cidade com vasto território que é cortado por rodovias estaduais e pela BR-101.

Para o comandante do 1º Pelotão da 1ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, tenente Victor Figueiredo, os resultados representam a efetividade da integração entre as forças de segurança pública no estado. “É consequência de um trabalho integrado entre as polícias, no qual, através da troca de informações, é feito o mapa da mancha criminal, proporcionando patrulhamento estratégico das equipes policiais”, ressaltou.

Na mesma linha de reforço da integração entre as polícias, o delegado Weliton Junior, ressaltou que os horários e dias de maior atividade criminal fazem parte do mapeamento das forças de segurança pública, contribuindo para evitar investidas criminosas e garantir a segurança da população local. “Além disso, a delegacia foi reestruturada, o que implementou melhorias no trabalho policial e no atendimento ao público”, evidenciou.

Ainda no tocante à reestruturação da Delegacia de Itaporanga D’Ajuda, o delegado Weliton Junior ressaltou que a SSP também atuou para otimizar o espaço da unidade policial. “Vários veículos foram encaminhados ao depósito da SSP e muitos outros foram devolvidos aos donos. Essa otimização amplia o espaço e dá qualidade de trabalho aos policiais civis, otimizando as investigações e elucidação de crimes”, reforçou.

Prisões

Já no que se refere às prisões – relacionadas a todos os tipos penais, inclusive homicídios – a CEACrim identificou que houve 186 detenções nos últimos dois anos em Itaporanga D’Ajuda. Dentre as prisões, 66 ocorreram em cumprimento a mandados de prisão e 120 aconteceram em situações de flagrante. As prisões contribuíram para a diminuição dos casos de homicídios e de roubos na cidade.

Operações

Nos últimos dois anos, duas grandes operações ocorreram em Itaporanga D’Ajuda e contribuíram para a redução da criminalidade na cidade. A Operação Itaruã desarticulou uma associação criminosa voltada para o cometimento de tráfico de drogas, roubos e homicídios. Já a Operação Dupla Face prendeu, nos estados de Goiás, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, os integrantes de uma associação criminosa voltada ao cometimento do crime de estelionato em todo o Brasil.

Denúncias

Junto ao trabalho integrado entre as polícias Civil e Militar, a população também pode contribuir com o enfrentamento à criminalidade na região de Itaporanga D’Ajuda. Informações e denúncias que possam fornecer subsídios ao policiamento nas ruas e às investigações na delegacia podem ser repassadas à polícia tanto pelo telefone 190, quanto pelo Disque-Denúncia (181). O sigilo é garantido.

Fonte e foto SSP