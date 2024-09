JAILSOM LEANDRO DE SOUSA TOMA POSSE COMO MEMBRO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE), Des. Diógenes Barreto, empossou, na manhã do dia 06 de setembro de 2024, o juiz federal Jailsom Leandro de Sousa como membro substituto da corte.

A cerimônia de posse ocorreu no gabinete da presidência e contou com a presença da vice-presidente e corregedora regional eleitoral Ana Lúcia Freire de Almeida dos Anjos. Também prestigiaram a posse do novo membro substituto a Secretária Judiciária do TRE-SE Ana Maria Rabelo de Carvalho Dantas;Alessandra Santos Cerqueira, Coordenadora da Assessoria Jurídica dos juízes membros; a assessora judicial da presidência, Patrícia Pinheiro Menezes de Oliveira; e o assessor de imprensa e comunicação social do TRE-SE Ricardo Ribeiro.

O presidente do TRE-SE desejou boas-vindas ao membro substituto e afirmou que a Justiça Eleitoral de Sergipe espera contar com a experiência e expertise do magistrado. Jailsom de Sousa agradeceu a receptividade e firmou compromisso de posse perante os presentes.

Currículo resumido

O juiz Jailsom Leandro de Sousa é mestre em Direito pela Universidade Federal de Sergipe (2017). Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2004). Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (1995) e em Administração pela Universidade de Brasília (2010). Juiz Federal titular da 4 Vara da Seção Judiciária de Sergipe.

Foi membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Rio Grande do Norte e juiz titular da 8 Vara da Subseção Judiciária de Lagarto/SE de 07/05/2013 a 07/01/2024.

Fonte e foto TRE-SE