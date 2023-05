João Eloy: “Quem deve ter arma é o policial. E não se sair distribuindo arma para qualquer bandido”

Secretário João Eloy confirma que vereador investigado tem mandato em Aracaju e é natural de Itabaiana

Na última quinta-feira (11), a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SE), realizou nas cidades de Aracaju, Itabaiana, Ribeirópolis, Neópolis, Aparecida, Canindé de São Francisco e Ibotirama (BA) a Operação Underground, onde foram apreendidas 14 armas de fogo de diversos calibres, além de centenas de munições.

Nesta operação foram realizados os cumprimentos de sete mandados de prisão preventiva e de 14 decisões judiciais de busca e apreensão.

E, foi sobre a operação que o programa “Sergipe”, com apresentação do radialista George Magalhães ouviu com secretário João Eloy na edição desta sexta-feira (12), em Estância, onde o secretário participava de projeto itinerante do governo estadual denominado “Sergipe é Aqui”.

Para João Eloy, a operação trata-se de uma ação de combate ao tráfico de armas. “Neste ano já tivemos nos quatro primeiros meses um aumento de mais de 400% de apreensão de armas de fogo no estado de Sergipe”, revelou.

Durante fala, Eloy destacou que é a favor da arma nas mãos dos policiais. “Quem deve ter arma é o policial para combater o bandido. E não se sair distribuindo arma para qualquer bandido”, frisou.

Por isso, segundo o secretário, a SSP segue a orientação do governador Fábio Mitidieri de que se combata cada vez mais o tráfico de armas e de drogas.

Questionado por George Magalhães se algum parlamentar foi detido durante a operação Underground, mediante o grande número de especulações em torno do assunto, João Eloy explicou.

“Não, não. Teve um vereador da cidade de Aracaju que ele foi alvo do pedido de busca e apreensão. Certo, mas não teve nenhuma prisão não”, disse. Prosseguindo, João Eloy relatou. “Elevai responder, ele vai ser ouvido. Foram apreendidos vários documentos na posse desse vereador”, enfatizou. Perguntado se poderia citar o nome, Eloy lembrou que apenas com a permissão do diretor do COPE, que é o comandante da operação.

Ao ser abordado se teve alguma operação em Itabaiana ligado a algum político, João Eloy foi enfático. “Nós tivemos várias prisões, tivemos esse vereador que é da cidade de Itabaiana mais que é vereador de Aracaju”, salientou.

Concluindo, Eloy ressaltou que o parlamentar “foi alvo de busca e apreensão fazendo parte desse grupo. Por isso, será ouvido. Envolvido com compra e venda de arma de fogo”, encerrou.

Com informações da Rádio SIM 94, 3 Fm

Por Elder Santos