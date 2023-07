Joaquim da Janelinha toma posse como secretário da Articulação Política

O vereador Joaquim da Janelinha (Solidariedade) se licenciou e na manhã desta segunda-feira (31), tomou posse como secretário da Articulação Política e Relações Institucionais de Aracaju.

Assume em seu lugar na Câmara Municipal de Aracaju, Milton Dantas (PDT).

A solenidade da posse foi realizada no Centro Administrativo Prefeito Aloísio de Campos, na capital.

De acordo com Edvaldo, com a chegada do novo secretário, “a administração passa a contar com um quadro experiente, que será o elo entre a gestão e a comunidade”.

“Este é um momento de grande felicidade para mim, em que iniciamos uma nova e importante etapa na Prefeitura. Esse trabalho de articulação política era executado pela Secretaria de Governo que concentrava atribuições, sobrecarregando a pasta. Agora, a Secretaria de Governo passa a ter uma nova característica, ela se volta para o trabalho interno da Prefeitura, controlando de perto o Planejamento Estratégico, e a Secretaria da Articulação Política assume a sua missão, de melhorar cada vez mais a relação entre a Prefeitura e a Câmara, além de aproximar a gestão dos aracajuanos, tendo em seu comando um vereador experiente, jovem, determinado que é Joaquim da Janelinha. Com toda certeza, ele dará grande contribuição para a nossa gestão”, afirmou.

Foto: PMA