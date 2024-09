Jornalismo sergipano recebe reconhecimento por matérias sobre empreendedorismo

Histórias diversas de empreendedores e seus desafios foram o destaque do 11º Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) chegou à 11ª edição e foi celebrado nesta terça-feira, 10, com presença de jornalistas e demais profissionais de comunicação do estado. A cerimônia foi realizada no hall do Sebrae e premiou os melhores trabalhos com o tema “A contribuição dos pequenos negócios na transformação de realidades locais”.

A abertura do evento foi realizada pela superintendente do Sebrae, Priscila Felizola. De acordo com ela, o propósito do PSJ vai além das premiações, “enxergamos que funciona como um reconhecimento ao trabalho dos jornalistas e também das histórias de empreendedores sergipanos. Foram inscritos lindos trabalhos de grandes jornalistas que contaram as histórias dos pequenos empresários e a importância do empreendedorismo na transformação das vidas dos brasileiros”.

A superintendente ainda destacou que, este ano, foi lançada uma nova categoria – além das já tradicionais texto, áudio, foto e vídeo. “Em 2024 a premiação traz novidade, a inclusão da nova categoria: jornalismo universitário. É um verdadeiro presente para o PSJ contar com os trabalhos de quem está dando os primeiros passos na carreira”.

Quarenta e sete trabalhos foram inscritos e passaram por etapas de triagem e avaliação até chegarem nas mãos do Júri especializado, composto pelos jornalistas Salomão de Castro, da Federação Nacional dos Jornalistas, Múcio Rodrigues, da Associação Brasileira de Imprensa, e Givaldo Ricardo, gerente de marketing e comunicação do Sebrae.

Salomão de Castro falou sobre os trabalhos julgados. “A premiação mostrou as diferentes formas de empreender, tanto na capital quanto em municípios do estado, sobre como um empreendimento acontece. E é interessante ver como o empreendedorismo é praticado por gerações diferentes e por pessoas com diferentes objetivos em cada projeto”, contou.

Foram premiados trabalhos com grande diversidade de abordagens. São assuntos que vão de mulheres das mãos verdes – as vassoureiras de Itabaianinha – e catadoras de Aratu de Indiaroba, que atraem os bichos com sua cantoria, até os desafios enfrentados por uma cooperativa de castanhas em Itabaiana e as inovações nas matrizes energéticas do estado. Todos elas contemplam a realidade sergipana do que é empreender.

A jornalista Larissa Gaudêncio foi premiada com o primeiro lugar na categoria texto, pelo segundo ano seguido, com a reportagem “Da economia de subsistência para o empreendedorismo feminino: a ascensão do aratu em Indiaroba”.

“Agradeço ao Sebrae pela oportunidade de mais uma vez mostrar meu trabalho e ser premiada. O jornalismo é um trabalho árduo e exige muita dedicação, mas nos permite ter contato com histórias transformadoras e inspiradoras e levar o trabalho dessas pessoas ao público”, declarou a vencedora.

Os primeiros lugares ainda foram classificados para a disputa da etapa nacional do Prêmio Sebrae de Jornalismo.

Os premiados

Segue a lista completa dos trabalhos finalistas do PSJ:

Texto

– 1° lugar: Larissa Gaudêncio, por “Empreen-DELAS | Da economia de subsistência para o estímulo ao empreendedorismo feminino: a ascensão do aratu em Indiaroba”, Portal Fan F1;

– 2º lugar: Andréa Moura, por “Empreendedorismo que bebe do passado ajuda São Cristóvão a crescer”, Site Pra Você Saber.

– 3º lugar: Diego Rios, por “Empreen-DELAS | mãos que lapidam verdadeiros diamantes no município de Itabaianinha”, Portal Fan F1.

Áudio

– 1° lugar: Juliana Correia Almeida e Josafá Bonifácio, por “Diamante Negro: a expansão dos cafés especiais do interior do Nordeste para o mundo”, Rádio UFS FM;

– 2º lugar: Josafá Bonifácio, Wesley Gonçalves e Clayton Cavalcante, por “Empreendedores do mel: da tradição à inovação apícola”, Rádio UFS FM;

– 3º lugar: Lucas Rodrigues Andrade, por “O mundo tecnológico e o empreendedorismo”, FM Eldorado.

Vídeo

– 1° lugar: Rafael Carvalho e Anna Paula Ferreira, por “Mandioca: a riqueza do Nordeste”, TV Sergipe;

– 2º lugar: Rafael Carvalho, por “Empreender: um novo negócio”, TV Sergipe;

– 3º lugar: Leonardo Barreto, Joelma Gonçalves, Reginaldo Rodrigues, Eduardo Carioca, Sandro Luís, Alex Moura e Josué Nascimento, por “Exploração de matrizes energéticas em Sergipe movimenta economia”, TV Sergipe.

Foto

– 1° lugar: “Caranguejo: atividade empreendedora que se tornou patrimônio em Sergipe”, por Joel Luiz, do Destaque Notícias;

– 2º lugar: “Empreen-DELAS: Mãos que lapidam verdadeiros diamantes no município de Itabaianinha”, por Matheus Santos Costa, do Portal Fan F1;

– 3º lugar: “Empreen-DELAS: Da economia de subsistência para o estímulo ao empreendedorismo feminino: a ascensão do aratu em Indiaroba”, por Arthur Soares, do Portal Fan F1.

Jornalismo Universitário

“Castanha torra e tradição”, por Ana Carolina Izidoro, Maria Vitória Pereira e Milânia Ribeiro dos Santos, do Portal Zona Contexto, veículo laboratório da Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Os primeiros colocados em todas as categorias, com exceção de Jornalismo Universitário, receberam R$5 mil; os segundos lugares, R$3 mil; e os terceiros R$1.500. Na categoria Jornalismo Universitário o trabalho selecionado recebeu R$1.500.

Foto assessoria

Por Yasmin Déda