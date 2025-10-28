Jornalista Nivaldo Cândido será agraciado com a Medalha do Mérito Policial Militar da PMSE

Reconhecimento destaca contribuição do profissional para a valorização da segurança pública em Sergipe

O jornalista Nivaldo Cândido, integrante da Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE), será agraciado com a Medalha do Mérito Policial Militar – uma das mais altas honrarias concedidas pela Polícia Militar de Sergipe (PMSE). A entrega será feita pelo comandante-geral da corporação, coronel Alexsandro Ribeiro.

A solenidade de outorga ocorrerá durante a Cerimônia de Promoção de Oficiais e Praças da PMSE, nesta quarta-feira (29), às 19h30, no Centro de Ensino e Instrução (CEI), localizado na Rua Argentina, Bairro América, em Aracaju.

Destinada a militares e civis, a comenda reconhece serviços relevantes prestados à Instituição. O mérito contempla contribuições que fortalecem a imagem, a atuação e o reconhecimento da Polícia Militar em Sergipe e no cenário nacional.

Nivaldo Cândido, jornalista e radialista, agradeceu a homenagem e ressaltou a importância da corporação para a sociedade sergipana. Ele destacou o papel da PMSE não só na segurança pública, mas também no impacto social de seus projetos e ações junto à população.

“É uma honra ter minha atuação reconhecida por uma instituição tão importante para o estado. Recebo essa homenagem com gratidão e a compartilho com todos que contribuem diariamente para uma comunicação pública alinhada, responsável e a serviço da cidadania”, afirmou o jornalista e radialista Nivaldo Cândido.

Foto assessoria