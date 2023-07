Jovem de 18 anos morre após colidir moto com cavalo nas proximidades povoado Bom Jardim, em Itabaiana

Mais uma vez, os animais soltos nas rodovias que cortam as rodovias sergipanas, faz vitima fatal.

Desta vez, uma jovem de apenas 18 anos, natural do povoado Agrovila, morreu na noite deste domingo (30) após a motocicleta em que ela estava, colidir com uma cavalo na pista nas proximidades do povoado Bom Jardim, em Itabaiana.

Com o impacto, a jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente. Já o seu namorado foi socorrido com vida e encaminhado ao Hospital Regional do município.

Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Foto redes sociais