Jovem de 19 anos, grávida, é resgatada de cárcere privado em Tupã e retorna para casa, em Aracaju

A mulher grávida resgatada pela Polícia Civil de Tupã (SP), após ser mantida em cárcere privado durante meses pelo ex-companheiro, deve retornar neste sábado (15), a Aracaju. A mulher é esperada na capital sergipana pela avó e uma tia.

A vítima contou que veio do Nordeste com o companheiro.

Entenda o caso – segundo a Prefeitura de Tupã, a vítima, de 19 anos, foi amparada pelos órgãos ligados à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que custearam as passagens de retorno à cidade natal.

A mulher foi levada de Sergipe para o interior de São Paulo pelo companheiro, mas lá ficou presa dentro da casa de uma mulher e não podia nem mesmo usar o telefone celular. Câmaras de segurança a vigiavam enquanto o marido e a dona da casa não estavam na residência.

Além da vítima mantida em cárcere privado, também estavam no local três crianças de um, nove e 10 anos, – todas filhos da dona da casa. As crianças mais velhas relataram aos policiais que eram agredidas com socos e pedaços de pau.

Com informações do G1/Bauru – foto PC/SP