Após 12 dias desaparecida, jovem é localizada em região de mata do município de Porto da Folha

A jovem Júlia Sammara Silva Feitosa, de 21 anos, que estava desaparecida desde o dia 8 de agosto, foi localizada na tarde desta quarta-feira (20), pela família e por pessoas da comunidade por volta das 16h, na região de mata do povoado Ilha do Ouro, em Porto da Folha.

De acordo com o delegado Marcos Carvalho, os familiares comunicaram a localização de Júlia à unidade policial. “A equipe policial foi à casa da jovem e, junto aos familiares dela, a acompanhou até a unidade hospitalar do município, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos”, detalhou.

“Ela se encontra em estado de desidratação e desnutrição, necessitando de cuidados para recuperar a saúde”, acrescentou o delegado, informando ainda que, em diálogo com a direção da unidade hospitalar, além do suporte clínico, Júlia também terá acompanhamento psicológico e assistência social.

As investigações continuam para apurar as circunstâncias do desaparecimento e entender a dinâmica dos 12 dias em que a jovem esteve ausente, aparentemente na área de matagal do povoado Ilha do Ouro.

Com informações da SSP