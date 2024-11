JOVEM DE 24 ANOS É ASSASSINADO COM PELO MENOS 10 TIROS NO CONJUNTO FERNANDO COLLOR, EM SOCORRO

Um jovem de 24 anos foi assassinado na tarde desta segunda-feira (18) após ser atingido com pelo menos 10 tiros, no Conjunto Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que ele foi seguido por dois homens em uma motocicleta vermelha, que realizaram os disparos e fugiram em seguida.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e no local constatou o óbito.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Quem tiver informações sobre o caso deve ligar para o Disque-Denúncia pelo número 181.

Foto redes sociais