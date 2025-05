Jovem de 24 anos é vitima de tentativa de femicídio e o suspeito é localizado no município de de Dores

Uma jovem de 24 anos, foi vitima tentativa de feminicídio, na manhã desta sexta-feira (09), no município de Nossa Senhora das Dores e o suspeito do crime foi localizado na própria casa, ferido por um disparo de arma de fogo..

A Polícia Militar informou que a vítima foi socorrida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao hospital da cidade. O estado de saúde dela ainda não foi divulgado.

O caso está sendo investigado pala policia civil para esclarecer as motivações do crime e as circunstâncias em que o suspeito foi baleado.

Foto: reprodução/ redes sociais