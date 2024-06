Jovem se afoga no lago da Orla da Atalaia após show do Arraiá do Povo; corpo ainda não foi localizado

Um jovem se afogou na madrugada desta quarta-feira (19) e está desaparecido no lago da Orla da Atalaia, após o show do Arraiá do Povo, em Aracaju.

As informações passadas pelo Corpo de Bombeiros Militar (CBM) são de que quatro jovens teriam entrado no lago, localizado ao lado do Projeto Tamar.

Ainda segundo informações, o grupo se cansou e por conta disso, três deles saíram do lago e o quarto jovem se afogou próximo aos pedalinhos.

Uma equipe dos Bombeiros chegou a iniciar as buscas ainda durante a madrugada, mas a vítima não foi encontrada.

O corpo continua desaparecido e ainda não foi encontrado.

Uma equipe de mergulhadores do CBM está no local e vai reiniciar as buscas.

Foto Arthuro Paganini