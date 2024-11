Juíza mantém prisão da médica acusada de planejar morte do marido

A Justiça decidiu nesta quarta-feira (13), manter a prisão da médica Daniele Barreto, acusada de planejar a emboscada que resultou no assassinato do seu marido, o advogado José Lael Rodrigues.

Daniele Barreto é cirurgiã plástica e possui mais de 140 mil seguidores no Instagram. Seu consultório funcionava no bairro Jardins, em Aracaju.

A Polícia Civil divulgou os nomes das sete pessoas presas por envolvimento no assassinato do advogado criminalista José Lael, em Aracaju.

Saiba quem são eles e o que faziam:

Daniele Barreto – médica, esposa do advogado. Teria atuado no planejamento do crime. Ela foi presa no dia 12 de novembro durante operação policial.

Alvaci Feitosa – amiga da médica. Alugou o veículo que seguiu o advogado e levou o atirador ao local do crime. Era a pessoa por quem o advogado sentia ciúmes. Também foi presa no dia 12 de novembro durante operação policial.

Adriágina de Souza Cavalcante – secretária da médica. Ela e a amiga da médica teriam ajudado a planejar o crime. As duas foram vistas junto com os suspeitos horas antes do ocorrido. Foi presa no dia 12 de novembro durante operação policial.

Ronaldo Moura Santos – pilotava a moto de onde partiram os disparos contra o advogado e o filho dele. Foi preso no dia 12 de novembro durante operação policial.

Luiz Carlos da Silva – ajudou a contratar o autor dos disparos.

Foto reprodução redes sociais

Pablo Ruan Silva – amigo de Alvaci. Teria dirigido o veículo que levou Ronaldo de Nossa Senhora do Socorro para o Bairro Santa Maria, na capital, para se encontrar com o atirador. Se entregou à polícia na manhã do dia 13 de novembro, após divulgação da foto dele.

Homem identificado apenas como ‘Panda’ – apontado como autor dos disparos. Foi preso no Bairro Parque dos Faróis, na noite do dia 13 de novembro.