Julgamento do Caso Genivaldo segue com oitiva de testemunhas

Duas testemunhas foram ouvidas na manhã de hoje (27), segundo dia do julgamento do Caso Genivaldo Santos. Elas fazem parte das 15 testemunhas indicadas pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelos assistentes de acusação. O julgamento, que ocorre no município de Estância (SE), foi suspenso às 11h40, com um intervalo para almoço.

Nesta manhã, o juiz, os membros do MPF e os advogados de acusação e de defesa fizeram perguntas às testemunhas. No turno da tarde, a previsão é ouvir mais oito testemunhas.

Ontem, terça-feira (26), durante o primeiro dia de julgamento, foi realizado o sorteio de jurados para formação do Conselho de Sentença e foram ouvidas as duas primeiras testemunhas. No total, até o momento, foram ouvidas quatro testemunhas no julgamento do caso Genivaldo.

Julgamento – Os sete jurados do Conselho de Sentença julgarão William Noia, Paulo Rodolfo Nascimento e Kleber Freitas, os três ex-policiais rodoviários federais acusados de tortura e homicídio triplamente qualificado contra Genivaldo Santos. A abordagem policial ocorreu no município de Umbaúba, em 25 de maio de 2022.

Participam do julgamento, representando o MPF, os procuradores da República Rômulo Almeida, titular do processo, e Eunice Dantas, de Sergipe, além dos procuradores Alfredo Carlos Gonzaga Falcão Júnior, Polireda Madaly Bezerra de Medeiros e Henrique Hahn Martins de Menezes, integrantes do Grupo de Apoio ao Tribunal do Júri (GATJ/MPF).

