JUSTIÇA ABSOLVE ACUSADO DE PARTICIPAR DE DESVIO DE COMBUSTÍVEL DE CARROS DA POLÍCIA MILITAR EM SERGIPE

Após o julgamento realizado no auditório da 6ª Vara Criminal Militar, em Aracaju nesta terça-feira (02), o sargento acusado de envolvimento em um esquema que utilizava cartões para abastecer viaturas da Polícia Militar foi absolvido por unanimidade pela Justiça.

Em depoimento à Justiça, em agosto de 2018, uma frentista informou que havia um esquema de “troca de moedas” no posto de combustíveis em que policiais militares abasteciam viaturas policiais de maneira irregular. De acordo com o relato, o suposto esquema funcionou de um ano e meio a dois anos, da seguinte forma: os militares iam ao posto com o ‘valecard’ para, supostamente, abastecer o veículo.

De acordo com o processo apresentado pelo Ministério Público, o valor do prejuízo é de R$ 56.720 mil. O representante do MP ainda não se manifestou sobre o assunto.

A defesa afirmou que o sargento foi injustiçado ao ser acusado de participação no caso que foi revelado em 2018, depois de uma denúncia anônima. Na época, o réu chegou a ficar preso durante oito meses e cumpriu medidas cautelares.