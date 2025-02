Justiça converte em preventiva prisão de homem em Lourdes

A Justiça converteu a prisão em flagrante de Renildson da Silva Santos em prisão preventiva. A decisão foi tomada com base nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

A medida ocorre após a operação policial deflagrada na última quinta-feira (06), em Nossa Senhora de Lourdes, que visava desarticular uma associação criminosa suspeita de planejar um roubo a uma casa lotérica da cidade.

A ação, conduzida pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) da Polícia Civil e pelo Batalhão de Polícia de Caatinga (BPCaatinga), resultou na prisão em flagrante de Renildson da Silva Santos. Com ele, foram apreendidas munições, fardas e equipamentos militares que seriam utilizados no crime.

A investigação policial, no entanto, enfrentou um obstáculo inesperado: a intervenção do prefeito de Nossa Senhora de Lourdes, Saulo Galeguinho. Durante a operação, o gestor municipal realizou uma transmissão ao vivo em suas redes sociais, descredibilizando a ação policial e disseminando informações falsas. Ele afirmou que a presença policial na cidade tinha como objetivo intimidá-lo, o que foi veementemente negado pela Secretaria de Estado da Segurança Pública de Sergipe (SSP/SE).

De acordo com a SSP, a transmissão do prefeito comprometeu o andamento da operação ao expor a presença policial na região, facilitando a fuga dos demais criminosos envolvidos na tentativa de roubo. A Secretaria repudiou publicamente a conduta do prefeito, classificando-a como irresponsável e prejudicial à segurança da cidade e de seus moradores.

Com a conversão da prisão em flagrante para preventiva, Renildson da Silva Santos permanecerá detido até nova decisão judicial. Ele agora fica à disposição da Justiça e já foi encaminhado para o Complexo Penitenciário Adv°. Antonio Jacinto Filho – COMPAJAF. As investigações continuam para localizar e prender os demais integrantes do grupo criminoso.

Fonte e foto SSP