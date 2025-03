Justiça decreta prisão de homem que forjou suicídio da companheira

Após investigações da Polícia Civil, através da Delegacia Regional de Estância, a Justiça decretou a prisão preventiva de Vildeson Soares dos Santos, suspeito de assassinar Maria Gleisiany, cerca de um ano e meio antes do feminicídio de Nayara dos Santos Barbosa – crime pelo qual ele já se encontra preso. O primeiro caso, que havia sido arquivado, foi reaberto em junho de 2023 após suspeitas da Polícia Civil acerca da causa da morte e decisão judicial autorizando novas investigações, devido ao surgimento de fatos relevantes para a elucidação do crime. A nova decisão judicial foi divulgada nesta terça-feira (25).

Maria Gleisiany foi morta em dezembro de 2021, após o próprio parceiro simular um suposto suicídio. Com base nas novas evidências apresentadas, a Polícia Civil de Sergipe solicitou a decretação da prisão preventiva do investigado, fundamentando o pedido no Código de Processo Penal. A medida visa garantir a ordem pública e impedir a repetição de novos delitos.

Vildeson Soares dos Santos já estava preso desde junho do ano passado pelo feminicídio de Nayara dos Santos Barbosa, ocorrido em 30 de maio de 2023. À época, o corpo da jovem foi encontrado dias após o crime, esquartejado e incendiado, em um cemitério no Povoado Terra Caída, município de Indiaroba. Segundo as investigações, o crime teria sido motivado por ciúmes.

O desarquivamento do caso de Maria Gleisiany permitiu avanços na investigação, com novos depoimentos, análises periciais e coleta de provas digitais que reforçaram os indícios contra o acusado. A Polícia Civil já concluiu o caso, já se encontrando o Inquérito Policial na Justiça para continuidade da persecução penal.

