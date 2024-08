Justiça determina suspensão da paralisação de servidores da FHS

Decisão atendeu a um pedido feito pela Procuradoria Jurídica da Fundação Hospitalar de Saúde

A Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) informa que o Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE) determinou a suspensão da paralisação anunciada pelos sindicatos da área da Saúde para essa terça-feira, 20. A decisão atendeu a um pedido feito pela Procuradoria Jurídica da Fundação Hospitalar de Saúde, por entender a ilegalidade do ato e os prejuízos que causaria à população.

A Fundação Hospitalar de Sergipe ressalta que as negociações ainda não foram encerradas. Na última quinta-feira, 15, foi realizada uma reunião com êxito na aprovação da proposta do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) pelos representantes sindicais do Sindicato dos Trabalhadores da Área da Saúde do Estado de Sergipe (Sintasa) e do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado de Sergipe (Sindconam).

Vale destacar que as solicitações apresentadas pelos representantes durante a reunião foram atendidas, restando apenas uma cláusula cuja aceitação poderá causar prejuízos no dimensionamento da Rede Estadual da Saúde, trazendo impacto ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS).

Os sindicatos que anunciaram a paralisação foram: Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Sergipe (Seese), Sindicato dos Médicos de Sergipe (Sindimed-SE), Sindicato dos Trabalhadores Fisioterapeutas de Aracaju (Sintrafa), Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Sergipe (Sindifarma), Sindicato dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem do Município de Aracaju, Sindicato dos Cirurgiões-dentistas de Sergipe (Sinodonto-SE), Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe (Sindasse) e Sindicato dos Nutricionistas do Estado de Sergipe (Sindinutrise).

ASN