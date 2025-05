Justiça determina suspensão do concurso da Polícia Militar em Sergipe

O juízo da 3° Vara Cível de Aracaju expediu nesta segunda-feira (12) uma liminar suspendendo o concurso da Polícia Militar de Sergipe, após ação movida por uma candidata que foi reprovada do Teste de Aptidão Física (TAF)..

O juiz entendeu que, apesar de ainda não haver provas definitivas, essas acusações são sérias e precisam ser apuradas antes que o concurso continue. Por isso, ele determinou a suspensão imediata do certame, impedindo que novas etapas sejam realizadas por enquanto.

Por outro lado, o pedido da candidata para ser reintegrada e continuar participando do concurso foi negado, já que o juiz avaliou que ainda é cedo para decidir sobre isso sem mais informações e documentos.

Segundo o magistrado, a suspensão é uma forma de proteger os direitos dos candidatos e evitar que possíveis irregularidades prejudiquem o andamento do concurso. A decisão poderá ser revista no futuro, conforme as investigações avancem.

A decisão prevê ainda que seja vedada a realização de novas etapas do concurso até uma nova deliberação judicial. O concurso da Polícia Militar visa o provimento de 300 vagas para o cargo de soldado combatente, 30 vagas para oficial combatente e cinco vagas para a área da saúde.

A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o assunto e a Secretaria de Estado da Administração do governo de Sergipe, responsável pelo certame, disse que não vai se manifestar.

Com informações do G1/SE