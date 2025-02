JUSTIÇA FEDERAL AUMENTA A PENA DE DOIS EX-PRFs CONDENADOS PELA MORTE DE GENIVALDO, EM UMBAÚBA

Após um pedido do Ministério Público Federal de Sergipe, a Justiça Federal aumentou a pena dos ex-policiais rodoviários federais, Kleber Freitas e William de Barros pela morte de Genivaldo Santos, de 38 anos que foi trancado no porta-malas da viatura e ser submetido à inalação de gás lacrimogêneo, em maio de 2022.

De acordo com a procuradora-chefe do MPF, Eunice Dantas, o ajuste foi feito para corrigir um erro matemático no cálculo da pena inicial. Os ex-policiais haviam sido condenados, em 7 de dezembro de 2023, a 23 anos, 1 mês e 9 dias de reclusão. Com a revisão, a pena foi aumentada para 23 anos, 8 meses e 14 dias de prisão. Além deles, o ex-PRF Paulo Rodolpho também foi condenado pelo crime, recebendo uma pena de 28 anos de reclusão.

A morte brutal de Genivaldo Santos gerou grande comoção nacional e levantou debates sobre abuso de autoridade e violência policial. A revisão da pena reforça a atuação do MPF na busca por justiça e no combate a violações de direitos humanos.

Foto reprodução redes sociais