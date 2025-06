JUSTIÇA MANTÉM PRESO O MOTORISTA QUE MATOU BEBÊ COM TIRO NA CABEÇA APÓS ULTRAPASSAGEM EM SERGIPE

A Justiça de Sergipe converteu em preventiva nesta quarta-feira (25), a prisão em flagrante de Alex de Oliveira Nunes, de 28 anos, acusado de atirar contra um carro de uma família e matar com um tiro na cabeça a pequena Layla Sofia Santos Menezes, de apenas 1 ano e 11 meses, no município de Areia Branca.

Após ser preso, ele afirmou que efetuou o disparo para “assustar”. A defesa dele informou que vai entrar com pedido de habeas corpus e aguardar o desfecho do inquérito.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi preso em casa ainda no mesmo dia. Em depoimento, afirmou que atirou apenas para “assustar” os ocupantes do carro. A versão é contestada pela mãe da criança, que negou qualquer tipo de discussão com o motorista.

O veículo utilizado por Alex no momento do crime também foi apreendido pela polícia. A defesa do suspeito informou que vai entrar com um pedido de habeas corpus para tentar revogar a prisão preventiva.

O crime aconteceu, nesta terça, logo após o pai da criança buzinar para pedir passagem ao suspeito, que conduzia uma picape. Inicialmente, ele deixou o carro da família passar, depois perseguiu o veículo e atirou. A mãe da bebê nega que tenha havido qualquer discussão com o autor dos disparos.

Foto reprodução