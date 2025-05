JUSTIÇA REVOGA A DECISÃO QUE SUSPENDEU CONCURSO DA PMSE E AUTORIZA A CONTINUIDADE DO CERTAME

O Poder Judiciário revogou nesta quinta-feira (15), a decisão que suspendia, provisoriamente, o andamento do certame.

Com isso, os candidatos aprovados no Teste de Aptidão Física (TAF), cujo resultado final foi divulgado na terça-feira (13), serão convocados a participar da avaliação psicológica, a terceira das cinco fases do concurso, que será realizada no próximo dia 25 de maio.

O concurso, conduzido pela PMSE e Secretaria de Estado da Administração (Sead), é organizado pelo Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon) e visa ao provimento de 300 vagas para o cargo de soldado, 30 vagas para oficial e cinco vagas para a área da saúde.

“Apesar de ser um concurso complexo, com várias fases e quase 50 mil inscritos, está transcorrendo conforme o planejado, contemplando pautas inclusivas de forma inovadora, e dentro dos prazos estabelecidos no edital”, destaca a gestora da Sead, Lucivanda Nunes.

Na última segunda-feira (12), ante uma ação ajuizada por uma candidata que foi considerada inapta no TAF, a Justiça havia decidido suspender provisoriamente o andamento do certame. O Estado, entretanto, só foi intimado para o cumprimento dessa decisão nessa quarta, 14.

“O pedido principal da autora na ação não foi a suspensão do concurso, mas, sim, a sua permanência nas etapas seguintes. Inicialmente, o Poder Judiciário deferiu o pedido subsidiário feito pela demandante. E, agora, considerando as alegações apresentadas pelo Estado e Selecon, o magistrado entendeu que tal medida não se justifica”, explica a secretária.

“Ressalte-se que a paralisação de concurso público acarreta prejuízos à continuidade da política de segurança pública estadual, à programação orçamentária e à expectativa de milhares de candidatos, impondo-se, portanto, a prevalência do interesse público”, afirma a decisão judicial que autoriza a continuidade do concurso da PMSE.

Concurso PMSE

Ao todo, 47.260 candidatos se inscreveram para concorrer às 335 vagas abertas no concurso. Além das provas objetiva e discursiva e do TAF, o certame prevê outras três etapas de seleção: Avaliação Psicológica, Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e da Idoneidade, e Inspeção de Saúde.

Foto PM/SE