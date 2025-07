Justiça revoga prisão de médico preso por agressões em hotel de luxo

A juíza Soraia Gonçalves de Melo, da 2ª Vara Criminal de Aracaju, revogou nesta terça-feira (22), a prisão preventiva do médico e empresário Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, de 44 anos, preso em flagrante na sexta-feira (18), após agredir funcionários de um hotel de luxo localizado na Orla de Atalaia, na capital. Ele foi solto após pagamento de fiança.

A decisão judicial previa o pagamento de uma fiança no valor de 10 salários mínimos, o que equivale a cerca de R$ 18 mil.

Pela decisão da magistrada, o médico não poderá manter contato com as testemunhas ou as vítimas. Além disso, ele deverá comparecer mensalmente no Tribunal de Justiça onde reside em São Paulo, para informar e justificar suas atividades.

Não há requisitos para a prisão preventiva e a libertação do acusado não trará riscos à ordem pública.

Carlos Alberto havia sido detido após denúncias de agressões físicas, verbais e injúria racial contra funcionários do hotel. O caso segue em investigação pela Polícia Civil.