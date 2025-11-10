Katarina entrega sistema de raio-X ao IML e recursos para perícia animal

Nesta segunda-feira, 10, a deputada federal Delegada Katarina realizou a entrega de um flatScan, aparelho de raio-X digital, ao Instituto Médico Legal de Sergipe (IML). O equipamento é fruto de emenda parlamentar destinada pela deputada, que já direcionou quase R$ 5 milhões para ações voltadas à segurança pública do estado.

Com investimento superior a R$ 1,1 milhão, o novo equipamento, que visa a inspeção de corpo inteiro e é usado principalmente em perícias criminais para laudos forenses, vai ampliar a capacidade técnica do IML, proporcionando mais agilidade, precisão e segurança nos serviços periciais prestados à população sergipana.

Para a deputada, esse foi mais um passo na consolidação de Sergipe como um estado que investe e apoia a segurança pública, seja através de investimentos próprios ou de recursos federais, como os destinados por ela.

“Eu fico muito satisfeita em ver essa máquina já aqui, em funcionamento. Trata-se de um raio-x em 3D, no qual vítimas de morte violenta poderão ter uma perícia de maneira muito mais precisa, encontrando fraturas, encontrando

projéteis, ou seja, fazendo com que a função da perícia, que é tão importante, seja realmente efetiva. Porque sem uma perícia bem feita, nós não temos uma investigação bem feita e nós não teremos justiça criminal lá na ponta”, argumenta Delegada Katarina.

O coordenador-geral de Perícias, Victor Barros, agradeceu e destacou a atuação da parlamentar em benefício das forças de seguranças do estado. “O IML agradece, deputada Katarina, por ser sempre uma parceira da segurança pública.

Esse equipamento vai trazer uma celeridade maior e uma qualidade melhor ainda para nossos laudos periciais, na medida que você tem um aparelho que dispensa, por exemplo, o uso de protetores de chumbo e que, em tempo real, você vai adquirindo as imagens podendo repetir até conseguir a imagem ideal. Isso vai facilitar muito o trabalho do perito e quem ganha é a sociedade”, avalia.

A deputada Katarina aproveitou a ocasião para anunciar que mais recursos chegarão à segurança através do IML. “A equipe fez a solicitação e eu quero aproveitar para dizer que nós vamos apoiar essa causa do IML veterinário e garantir os recursos para que esse anexo seja construído. É muito importante dar atenção a esse tema, ofertando plenas condições de trabalho aos médicos veterinários e excelência no serviço prestado aos animais”, assegurou.

Retroescavadeira

No domingo (9), a parlamentar também esteve no município de Propriá, onde entregou uma retroescavadeira à Associação de Moradores Boa Esperança, contribuindo para o fortalecimento da atividade rural e o desenvolvimento econômico local.

Para a deputada, as entregas representam o compromisso do mandato com o fortalecimento das instituições e o atendimento das demandas prioritárias da população. “Nosso mandato tem o propósito de garantir que os recursos públicos cheguem onde a população realmente precisa. A entrega desse scanner para o IML vai dar mais agilidade e segurança ao trabalho pericial, enquanto a retroescavadeira vai impulsionar a agricultura familiar e a economia local de Propriá”, destacou a parlamentar.

As ações integram um conjunto de investimentos realizados pela deputada Delegada Katarina em diferentes áreas, com foco na segurança pública, infraestrutura e melhoria da qualidade de vida dos sergipanos.

