Laércio vai relatar empréstimo de R$ 500 milhões para Aracaju

O senador Laércio Oliveira (PP-SE) anunciou em encontro com o prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que vai relatar na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado o empréstimo de aproximadamente R$ 500 milhões de reais com o Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) para financiar o projeto “Aracaju Cidade do Futuro”. O senador sergipano lembrou que vinha monitorando a proposta a pedido do prefeito e adiantou que espera votar a MSF 52/2023 na Comissão e no Plenário com a “máxima celeridade”, já no dia 22 de agosto.

“Eu sou um soldado da prefeitura de Aracaju. Falei com o presidente da CAE, Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que precisava relatar o projeto porque era de interesse da minha cidade. A gente vai dar celeridade para que todo o esforço que o prefeito e sua equipe fizeram se transforme em realidade para o bem-estar de todos os aracajuanos”, explicou Laércio.

O prefeito de Aracaju agradeceu o empenho do senador em assumir a relatoria. “Recebi com muita alegria, em meu gabinete, o senador e amigo Laércio Oliveira, que veio de Brasília para trazer uma maravilhosa notícia: a de que ele será o relator na CAE do empréstimo de R$ 500 milhões que estamos buscando junto ao banco dos Brics. Fico muito feliz por Laércio assumir essa relatoria, pois sei que ele trabalhou muito por isso. Tenho certeza que a tramitação do empréstimo estará em boas mãos” afirmou.

“Cidade do Futuro”

Segundo a Prefeitura de Aracaju, o empréstimo vai financiar o programa “Aracaju Cidade do Futuro”, que representa o maior pacote de investimentos da história da cidade. Os recursos serão repassados pelo chamado Banco de Desenvolvimento do Brics, o bloco de países emergentes que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

No total, serão beneficiadas mais de 20 obras de saneamento básico, drenagem, pavimentação e recuperação de vias. Entre elas, estão a dragagem do rio Poxim, a infraestrutura do canal do Médici, a infraestrutura do canal da Zona de Expansão, a ampliação do canal da avenida Anízio Azevedo e a recuperação de mais três importantes corredores de trânsito da capital: as avenidas Tancredo Neves, Visconde de Maracaju e Maranhão. Também serão incluídas a urbanização dos bairros Areia Branca e Mosqueiro e dos loteamentos Costa Verde I e II, Recanto da Jaqueira, Porto do Gringo e Copacabana.

