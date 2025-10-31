Lava -jato e comércios são autuados por furto de energia no Centro de Aracaju

Uma operação conjunta da Energisa, Polícia Civil e Polícia Científica na última quarta-feira (29) resultou na autuação de um lava-jato e uma pastelaria, localizados no Centro de Aracaju, por furto de energia elétrica. Os proprietários dos estabelecimentos, três pessoas no total, foram conduzidos à delegacia para prestar esclarecimentos.

A ação foi deflagrada após denúncias de ligações clandestinas nos dois endereços. Durante as investigações realizadas no local, os agentes identificaram ainda um terceiro ponto com irregularidades. Uma mercearia no bairro Santa Maria também foi flagrada cometendo o mesmo crime.

Em nota, o coordenador de equipes de campo da Energisa, João Victor Sá, explicou os perigos envolvidos. “As ligações clandestinas trazem sérios riscos de morte para a população, além dos prejuízos na qualidade do fornecimento de energia e o aumento no custo da fatura de energia. Apenas os nossos profissionais são capacitados e autorizados para realizar intervenção na rede elétrica”, afirmou.

Números do furto de energia em Sergipe

A situação em Aracaju reflete um problema em todo o estado. Somente este ano, a Energisa Sergipe já identificou mais de 4 mil irregularidades nos 63 municípios sob sua concessão. Com as ações, a empresa recuperou 10,37 GWh de energia, volume suficiente para abastecer o município de Frei Paulo por um ano inteiro, dando a dimensão do prejuízo causado pelos desvios.

Como denunciar

A população pode ajudar no combate a esse tipo de crime fazendo denúncias, de forma anônima, pelos seguintes canais:

Telefone: 0800 079 0196

WhatsApp: www.gisa.energisa.com.br

Aplicativo: Energisa On

As denúncias são fundamentais para coibir práticas ilegais que, além de perigosas, onera todos os consumidores.

Fonte SSP