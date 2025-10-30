Líder de facção criminosa morre em confronto com a policia em Sergipe

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Ilhéus (Ficco/Ilhéus), em conjunto com a Polícia Civil da Bahia, Polícia Militar da Bahia e do Departamento de Narcóticos (Denarc) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) de Sergipe, deflagrou na madrugada desta quarta-feira (30), a operação Frater Dominus. O objetivo é desarticular uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas, tráfico de armas, homicídios e lavagem de dinheiro, com atuação em diversos municípios baianos e também no estado de Sergipe.

Durante a ação, o líder da facção criminosa com atuação no sul da Bahia foi localizado no estado de Sergipe, em uma chácara de Santa Luzia do Itanhy. O suspeito morreu em confronto com as forças policiais.

Ao todo, estão sendo cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e 20 mandados de prisão, expedidos pelo Juízo da Comarca de Ubaitaba (BA), nos municípios de Ubaitaba, Maraú, Itacaré, Salvador, Itapetinga e Itabuna, na Bahia, e em Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe.

Entre os alvos prioritários estão funcionários públicos, políticos e lideranças criminosas apontadas como mandantes dos crimes investigados.

A operação mobilizou mais de 150 policiais das três forças que integram a Ficco/Ilhéus. Participam da ação pela Polícia Civil da Bahia equipes da Draco, Denarc, Depin (Dirpin Sul, 6ª e 7ª Coorpins).

Em Sergipe, as medidas foram cumpridas pela (CORE/SE) e pelo Departamento de Narcóticos (Denarc/SE).

Os policiais militares envolvidos pertencem às seguintes unidades especializadas: CIPE Cacaueira, Rondesp Sul, TOR, CPR Sul e CPR Recôncavo.

Durante a investigação, foi identificado que a organização criminosa movimentou mais de R$ 20 milhões por meio de transações financeiras incompatíveis com as rendas declaradas dos envolvidos. Diante desses indícios, foi determinada a medida cautelar de sequestro de bens oriundos da atividade criminosa, com o objetivo de descapitalizar o grupo e garantir a efetividade da persecução penal.

Fonte SSP