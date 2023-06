Lideranças políticas buscam fortalecer vínculos e discutir estratégias para o Solidariedade em Sergipe

Na última quarta-feira, 31 de maio, o presidente estadual do Solidariedade em Sergipe, Allisson Bonfim, juntamente com o vice-presidente do partido, Manoel Sobral, o deputado federal Rodrigo Valadares, do partido União Brasil, e o advogado Felipe Alves estiveram em uma visita oficial ao vice-presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, na liderança do partido.

O encontro entre as lideranças políticas teve como objetivo fortalecer os laços, dada a nova composição partidária estadual, e discutir estratégias para impulsionar o crescimento e a atuação do Solidariedade em Sergipe. O estado possui um cenário político diversificado e desafiador, tendo recebido atenção especial do Solidariedade, que busca consolidar sua presença e ampliar sua influência no cenário local.

Durante a visita, o presidente estadual do Solidariedade em Sergipe, Allisson Bonfim, aproveitou para destacar suas metas para fortalecer o partido no estado. Ele enfatizou sua autonomia na reconstrução do Solidariedade e reafirmou o compromisso de dar ao partido o protagonismo que ele merece. Além disso, discutiram-se estratégias específicas para alcançar esse objetivo, incluindo o envolvimento com a base eleitoral, a formação de alianças estratégicas com outras forças políticas e o desenvolvimento de projetos e propostas que atendam às demandas da população sergipana.

O deputado federal Rodrigo Valadares, presente no encontro, expressou seu apoio às iniciativas do presidente estadual e ressaltou a importância de fortalecer o Solidariedade em Sergipe como um partido que representa os interesses dos cidadãos e busca melhorias significativas em áreas cruciais, como saúde, educação e segurança.

Com base nesses esforços conjuntos e na determinação de suas lideranças, o Solidariedade em Sergipe está trabalhando arduamente para se consolidar como uma força política relevante e eficaz no estado, representando a vontade popular e contribuindo para o progresso e bem-estar de todos os sergipanos.

Texto e imagem Passos Comunicação