‘Longa Manus’ – Operação conjunta contra fraude em licitações, lavagem de dinheiro e corrupção cumpre 18 mandados de busca e apreensão

O Ministério Público de Sergipe, através da 6ª Procuradoria de Justiça e com coordenação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou a operação ‘Longa Manus’ na manhã desta sexta-feira (05), para combater os crimes de fraudes em licitações, lavagem de dinheiro e corrupção.

Ação contou com a cooperação da Polícia Civil de Sergipe, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do MPSE.

Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão nos municípios de Aracaju (4 mandados), Gararu (4 mandados), Graccho Cardoso (4 mandados), Nossa Senhora das Dores (3 mandados), Propriá (1 mandado), e São Francisco (1 mandado).

Os fatos que estão sob investigação são crimes de fraude em processos licitatórios, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos associados. As buscas foram iniciadas nas primeiras horas do dia e foram coletadas evidências materiais cruciais para as investigações em andamento.

A operação contou com o efetivo de mais de 80 profissionais, entre Promotores de Justiça, Delegados, Agentes de Polícia, Peritos e Servidores das instituições envolvidas. A operação conjunta também reuniu unidades da Polícia Civil, como Copci, Depatri, Denarc, delegacias de Poço Verde, Simão Dias, Barra dos Coqueiros e 5ª Delegacia Metropolitana.

Com informações do Gaeco