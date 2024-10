Luiz e Fabiano realizam Caminhada na Matinha e no Jardim Centenário

Interações motivadoras com a população aracajuana marcaram a agenda desta terça-feira, 01, na agenda dos candidatos à Prefeitura de Aracaju, Luiz Roberto e Fabiano Oliveira. À tarde, realizaram uma caminhada interagindo com os moradores da comunidade Matinha, no bairro Industrial e, logo após, à noite, percorreram as ruas do Jardim Centenário e do Bugio com uma carreata que consolidou o que as pesquisas apontam: A receptividade à chapa composta pelos mais preparados só aumenta.

Para Luiz Roberto, que conhece cada palmo da cidade, percorrer as ruas pedindo voto e obter o reconhecimento dos aracajuanos é uma experiência edificante. “Todo homem público deve estar preparado para qualquer reação, que pode ser uma cobrança, uma crítica, uma sugestão, mas quando somos recepcionados com o carinho e incentivo de um elogio, não tem preço”, revela o candidato a prefeito.

“Aqui na Matinha, a receptividade dos jovens, adultos e idosos mostrou que estamos no caminho certo, que é o de buscar avançar, melhorar e gerar novas oportunidades”, completou Luiz.

Já o candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira, destacou as iniciativas que farão diferencial na comunidade, caso sejam eleitos. “Pela grande quantidade de jovens nessa região, vamos intensificar os projetos ligados à iniciação esportiva, capacitação e empreendedorismo, como consta no nosso plano de governo”, relembrou.

Jardim Centenário

Já à noite, ao lado da deputada federal Katarina Feitoza, do prefeito Edvaldo Nogueira, lideranças da comunidade e correligionários, os candidatos percorreram as ruas do Jardim Centenário e do Bugio, dialogando com os moradores. “Estamos constatando aqui essas obras, esse incômodo temporário, que vai representar mais qualidade de vida para todos vocês. Esta é a instalação da rede de esgoto sanitário, após o serviço de recapeamento asfáltico, toda essa comunidade vai contar com uma infraestrutura garantindo a saúde de todos vocês”, contextualizou Luiz Roberto.

Agenda

Nesta quarta-feira, 02, o candidato participa de uma reunião com protetores de animais, às 14h, e às 18h30, ocorrem eventos simultâneos que contarão com a participação do governador Fábio Mitidieri e do prefeito Edvaldo Nogueira, com a Pisadinha do 18 do Forte, cuja concentração será na praça do 28º BC. Já no conjunto Orlando Dantas, ocorre uma mini-carreata, com a participação do candidato a vice-prefeito, Fabiano Oliveira e da deputada federal Katarina Feitoza, cuja concentração ocorrerá na confluência da avenida Qurino com a avenida Etelvino Alves de Lima.

Fonte e foto assessoria