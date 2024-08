MÃE E O PADRASTO DE CRIANÇA SÃO CONDENADOS POR MORTE DE CRIANÇA DE QUATRO ANOS EM SÃO CRISTÓVÃO

O padrasto e a mãe de Joicy Vitória Santana, de quatro anos, que morreu vítima de politraumatismo, foram condenados por agredir e matar a criança que teve uma parada cardiorrespiratória no mês de abril do ano passado.

O julgamento ocorreu nesta quinta-feira (1º), na Vara Criminal da Comarca de São Cristóvão.

A mãe da criança, Joseane Santana dos Santos, foi condenada a 6 anos 8 meses de reclusão e poderá recorrer em liberdade. O padrasto, Wesley Soares Santana, foi condenado a 63 anos de reclusão e não poderá recorrer em liberdade. A defesa dos réus afirma que vai recorrer da decisão.

Relembre o caso

O caso ocorreu no dia 23 de abril do ano passado em São Cristóvão. Na ocasião, a avó da criança buscou socorro, pois a menina apresentava na região dos olhos, um ferimento no lábio e dificuldade para respirar.

Joicy Vitória Santana, de 4 anos, foi levada ao Hospital Senhor dos Passos, no município, e em seguida, encaminhada ao Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), na capital, mas não resistiu. A criança foi sepultada no dia seguinte.