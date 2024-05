Mãe é presa suspeita de matar o próprio filho de apenas 4 anos afogado em um chuveiro em Aracaju

O crime bárbaro chocou os moradores do bairro Coroa da Meio. O caso chamou a atenção dos moradores, que ficaram revoltados e tentaram linchar a suspeita na rua.

Uma mulher foi presa nesta quinta-feira (09), acusada de matar o próprio filho, de quatro anos, afogado em um chuveiro, na avenida Desembargador José Antônio Andrade Goes, no bairro Coroa do Meio, em Aracaju.

As informações passadas pela policia militar são de que o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia de que uma mãe estava agredindo o filho.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) esteve no local e prestou os primeiros socorros, mas criança não resistiu. Ainda segundo a PM, a criança, que estava com o corpo rígido e escoriações pelo corpo.

A mulher foi presa e encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O Instituto Médico Legal de Sergipe foi acionado e recolheu o corpo