Mais de 40 ocorrências são registradas durante Carnaval em Sergipe, diz PM/SE

Até o final da manhã desta quarta-feira de cinzas, a PMSE registrou 42 ocorrências e conduziu 38 pessoas à delegacia

A Polícia Militar de Sergipe divulgou nesta quarta-feira (05), o balanço parcial das ocorrências no estado. Até o fim da manhã desta quarta, foram registradas 42 ocorrências e 38 pessoas foram conduzidas à delegacia durante a folia.

Na Região da Grande Aracaju, apenas 19 incidentes foram contabilizados em 89 eventos. Segundo o Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), o baixo número de ocorrências foi resultado do planejamento estratégico da PMSE, que incluiu o reforço de efetivos especializados, o uso de tecnologias de monitoramento e a intensificação de operações preventivas. Entre as ocorrências mais comuns estão casos de perturbação da ordem, como vias de fato, agressões e desacatos, que foram prontamente atendidos pelas equipes de plantão.

No interior do estado, a atuação da segurança pública foi intensa. Durante o período carnavalesco, foram realizados 169 turnos de policiamento preventivo e ostensivo, cobrindo mais de 50 municípios, além de 80 operações específicas voltadas à prevenção de crimes e à manutenção da ordem pública.

Os resultados dessas ações foram expressivos: não houve registro de homicídios, tentativas de homicídio, roubos ou furtos. O crime mais recorrente foi o de vias de fato, com 6 ocorrências, seguido pelo porte ilegal de arma de fogo, com 3 registros. O Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI) contabilizou 23 ocorrências, resultando em 25 pessoas presas e 3 armas de fogo apreendidas.

O tenente-coronel Alysson Cruz, porta-voz da Polícia Militar, destacou o empenho dos policiais durante o período. “Nossas equipes atuaram de forma integrada e eficiente, garantindo a segurança dos foliões e coibindo ações criminosas. O resultado reflete o compromisso da Corporação com a paz social e a prevenção”, afirmou.

Além do policiamento ostensivo, a PMSE realizou operações de fiscalização de trânsito, blitzes de combate à embriaguez ao volante e ações de conscientização, como a Ronda Maria da Penha, voltada à prevenção da violência contra a mulher. O uso de drones em pontos críticos foi fundamental para agilizar o atendimento de ocorrências e evitar situações de risco.

Em relação aos sinistros de trânsito na Grande Aracaju, o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) registrou 20 casos, com uma vítima fatal. As medidas preventivas flagraram 6 condutores com base na conhecida Lei Seca.

Nas rodovias estaduais, as equipes especializadas contabilizaram nove sinistros de trânsito. A Operação Boiadeiro, realizada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e iniciada 10 dias antes do Carnaval, resultou na apreensão de 31 animais, evitando possíveis acidentes graves.

O balanço parcial da PMSE também destacou a participação da população, que colaborou com as ações de segurança ao seguir as orientações dos órgãos competentes e denunciar atividades suspeitas. Para o próximo ano, a Corporação já planeja ampliar as estratégias de prevenção e continuar investindo em tecnologia para garantir um Carnaval ainda mais seguro em Sergipe.

Com o sucesso das operações em 2025, a Polícia Militar de Sergipe reafirma seu compromisso com a segurança pública e a proteção da vida, consolidando o estado como um dos destinos mais seguros para festas e eventos de grande porte.

Com informações da PM/SE