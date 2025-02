MAIS DE 47 MIL CANDIDATOS FARÃO PROVAS DO CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE NESTE DOMINGO

A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) informa aos 47.260 candidatos inscritos no concurso para ingresso na corporação, que o Cartão de Convocação para a Etapa (CCE) já está disponível para consulta no site do Instituto Selecon, banca organizadora do certame. No documento, estão indicados o horário e o local de realização das provas, que ocorrerão no próximo domingo, 23.

Do total de inscritos, 40.364 concorrem ao cargo de Soldado Combatente. Para esses candidatos, as provas serão aplicadas no turno da manhã, nas cidades de Aracaju, Estância, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Os portões dos locais de prova serão fechados pontualmente às 8h, sem entrada permitida após esse horário.

Já para o cargo de Oficial há 6.896 inscritos, sendo 5.997 para Oficial Combatente e 899 para Oficial da Saúde. As provas para estes candidatos ocorrerão pela tarde, exclusivamente na cidade de Aracaju. O fechamento dos portões está programado para às 15h, sem possibilidade de acesso após o horário.

A PMSE orienta que os candidatos compareçam ao local de prova com antecedência mínima de uma hora antes do fechamento dos portões. É obrigatória a apresentação de documento oficial de identidade original com foto e assinatura, além do cartão impresso. Os participantes deverão utilizar caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. O uso de aparelhos eletrônicos será proibido.

Critérios e próximas etapas

Os candidatos terão quatro horas para concluir a prova objetiva e a prova dissertativa. Ambas possuem valor máximo de 60 pontos, e para ser aprovado nesta fase, é necessário atingir no mínimo 50% da pontuação total em cada exame, sem zerar nenhuma disciplina. O não cumprimento desses requisitos resultará na eliminação do candidato.

Os gabaritos preliminares serão divulgados na segunda-feira, 24, enquanto o resultado da prova objetiva está previsto para 18 de março. Somente os candidatos aprovados e classificados no quantitativo estabelecido no edital terão suas provas discursivas corrigidas.

A lista dos convocados para o Teste de Aptidão Física (TAF) será publicada em 24 de abril. As etapas subsequentes incluem Avaliação Psicológica; Pesquisa da Conduta Social, da Reputação e Idoneidade; e Inspeção de Saúde.

Curso de Formação e vagas oferecidas

Os candidatos aprovados e classificados dentro do número de vagas estabelecido no edital ingressarão no Curso de Formação de Soldados, realizado no Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças (CFAP) da PMSE. A previsão é que o curso tenha início em 25 de agosto de 2025. O concurso oferece 335 vagas, distribuídas em 300 vagas para o cargo de Soldado Combatente; 30 para Oficial Combatente; e cinco para Oficiais da Saúde.

Mais informações podem ser consultadas no site do Instituto Selecon.

Foto: Igor Matias