“MAIS PONTES E VIADUTOS NÃO VÃO RESOLVER O GARGALO DA MOBILIDADE URBANA EM ARACAJU “, ALERTA VEREADOR

Nesta quarta-feira, 23, vereador Breno Garibalde usou a tribuna da Câmara de Aracaju para falar sobre a audiência pública para apresentação do relatório de impacto ambiental da ponte que será construída para ligar a avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio, e um viaduto que será construído na 13 de Julho, pelo Governo do Estado.

Na visão do parlamentar, as obras são importantes, mas não resolvem o gargalo da mobilidade urbana na capital. “A gente sabe da importância dessas obras, mas no Urbanismo, essas construções são vistas de outra forma. O que a gente vê, são investimentos muito altos para a construção de pontes e viadutos, e já é comprovado no urbanismo, que pontes e viadutos não resolvem a mobilidade urbana de uma cidade. Essas obras terão um investimento total de R$ 320 milhões. Dinheiro esse, que poderia ser investido em transporte público, fazendo com que as pessoas passem menos tempo em deslocamento. É desse jeito que melhora a mobilidade urbana”, declara.

Outro ponto ressaltado pelo vereador, é a execução de obras desse porte sem a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Aracaju (PDDU). “Estamos falando de uma nova ponte e um novo viaduto, sem o devido planejamento de cidade, e isso é grave! Quanto mais vias construídas, mais carros vão ocupar aquele espaço e essa com certeza não é a solução mais viável. O planejamento urbano diz que a gente precisa encurtar as distâncias e investir em transporte público. Porém, Aracaju é o claro exemplo de uma cidade que anda na contramão disso. O que precisa ser feito é planejar melhor os bairros, compacta-los e trazer moradia para o centro”, complementa Breno.

Em sua fala, o vereador ressalta ainda que, uma cidade sem Plano Diretor é uma cidade desorganizada. “Sem falar no planejamento metropolitano, que a gente não tem. Vai ser feita uma ponte que liga Aracaju à Barra dos Coqueiros, sem um planejamento de região metropolitana. A minha reivindicação é para que as gestões repensem esse modelo de cidade e que priorizem uma Aracaju planejada. Não só aqui, mas em toda região metropolitana”, conclui Breno Garibalde.

Texto: Nayana Araujo

Foto: Gilton Rosas